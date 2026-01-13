“Racconti intorno al Vino”: torna il premio letterario a cura delle Città del Vino

Vino e archeologia, memoria e racconto: un filo che attraversa il tempo e i territori, riportando alla luce storie sepolte, gesti antichi e identità che ancora oggi vivono nei paesaggi del vino. È questo il tema dell’edizione n. 6 del concorso letterario “Racconti intorno al Vino”, promosso dall’Associazione Nazionale Città del Vino e dedicato alla memoria di Nino D’Antonio, figura di spicco nel panorama culturale italiano. Docente universitario, scrittore, giornalista e Ambasciatore delle Città del Vino, Nino D’Antonio ha saputo raccontare con maestria storie di territori, vini e personaggi, lasciando un segno indelebile con la sua eloquenza e passione. Attraverso il dialogo tra vino e archeologia, il concorso invita a esplorare la relazione profonda tra cultura materiale e immateriale, tra tracce del passato e narrazione contemporanea, dando voce a territori che custodiscono, sotto la superficie, una storia millenaria. Il concorso si arricchisce della collaborazione con il Gruppo Ermada Flavio Vidonis, associazione culturale italiana che opera principalmente nell’ambito della valorizzazione storica, culturale e ambientale del Carso triestino e delle zone limitrofe, e promotore del festival letterario “Duino&Book”, la rassegna che anima la città triestina di Duino Aurisina, simbolo di connessione culturale nel cuore del Carso. Il Gruppo Ermada Flavio Vidonis metterà a disposizione i premi destinati ai cinque vincitori del concorso, confermando il proprio impegno nella valorizzazione della cultura e della narrazione dei territori di confine. Un volume collettivo raccoglierà i racconti selezionati. Gli autori interessati potranno presentare i loro racconti inediti, scritti in italiano e della lunghezza compresa tra 15.000 e 40.000 battute. Ogni partecipante potrà inviare un unico elaborato entro il 30 giugno 2026. La giuria, composta da esperti di riconosciuta autorevolezza, assegnerà 4 premi da 500 euro e un premio internazionale da 500 euro. “Vino e Archeologia”significa raccontare la vita che scorre sotto la superficie delle pietre antiche, le anfore riportate alla luce dagli scavi, le viti addomesticate dai popoli del Mediterraneo, i riti del banchetto e del sacrificio, i miti di Dioniso e Bacco. Ma significa anche osservare i paesaggi contemporanei che custodiscono ancora oggi questa lunga eredità. Nei racconti potranno rivivere i gesti dei vignaioli di un tempo, le scoperte che restituiscono sapori perduti o le voci di chi, nel presente, riscopre la storia attraverso un calice di vino. L’obiettivo dell’edizione n. 6 di “Racconti intorno al Vino” è in particolare promuovere, attraverso la scrittura, la cultura del vino come parte integrante della storia, dell’arte e dell’archeologia italiana, diffondendo il valore del racconto come mezzo per custodire e rinnovare la memoria dei luoghi e delle persone che ne fanno parte.

