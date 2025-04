Reinhold Messner “guida d’eccezione” di una passeggiata enogastronomica in Alto Adige

Di solito lo immaginiamo mentre sfida il vento gelido, la neve e le cime irraggiungibili. E invece, questa volta, Reinhold Messner abbandona le altezze per immergersi in un’avventura decisamente diversa, ma altrettanto impegnativa: i fornelli. Succede il 24 maggio all’Olm Nature Escape, primo eco-aparthotel sostenibile a impatto zero sul clima (certificato Gstc-Global Sustainable Tourism Council, e che fa parte della collezione Ecoluxury, Retreats of the World) a Caminata di Tures in Valle Aurina, immerso tra le vette dell’Alto Adige, dove il mantra è il benessere del corpo e della mente. E dove il mitico alpinista (che WineNews ha intervistato in un video-racconto sull’Alto Adige del vino, dove è produttore a Castel Juval in Val Venosta) sarà la guida d’eccezione di un’impresa che unisce natura, storie e sapori, una passeggiata enogastronomica insieme alla moglie Diane, alla direttrice dell’Hotel Astrid Hellweger e al sommelier di formaggi Martin Pircher, attraverso i caseifici della Valle di Selva dei Molini - Eggemoa, Mittermairhof e Hochgruberhof - per scoprire i segreti dei formaggi contadini, tra degustazioni e gli avvincenti racconti dello scalatore, con uno show cooking finale in cui si cimenterà nella preparazione di piatti a base di orzo locale ed erbe di montagna, con lo chef di casa Berni Aichner. I vini? Fondamentali, nell’accompagnare gli ingredienti di territorio a tavola, saranno firmati dalla cantina Kuenhof di Bressanone. Un’esperienza che dà il via ad “Olm People”, che vuole diventare annuale, come occasione per riflettere su come turismo e natura possano convivere.



