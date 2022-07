Réva, nel cuore delle Langhe un sogno diventato realtà tra vino, alta ristorazione ed ospitalità

Ad ascoltarla, sembra la trama di un film. E in effetti, a portare tra le colline delle Langhe Miroslav Lekes, imprenditore farmaceutico ceco con una passione smodata per il vino, è stato proprio un film: “Under the Tuscan Sun”. Il sole, alla fine, è diventato quello del Piemonte, dove ha deciso di investire nel 2011, cercando proprietà in vendita su Yahoo... Rèva, a Monforte d'Alba, nasce così, per diventare oggi una proprietà di 35 ettari, di cui 23 vitati (in cru come Cannubi, Lazzarito e Ravera). Un vero e proprio“organismo agricolo”, in continua crescita ed evoluzione, che alla viticoltura ha affiancato l'accoglienza di un wine-resort e la cucina stellata del Fre, nella galassia di Yannick Allenò.

