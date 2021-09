Russia, ultima a cadere, tra le prime a rialzarsi: la ripartenza vista dal mondo della ristorazione

A un anno e mezzo dai primi focolai di Covid-19, che nel giro di poco tempo avrebbe messo in ginocchio tutto il mondo, anche la Russia, tra gli ultimi ad “arrendersi”, torna alla normalità. Con i ristoranti che, dopo mesi trascorsi tra delivery e take away (da cui è stato però escluso il vino), rialzano la testa. A WineNews, le storie dei ristoratori di Mosca, tra resistenza, resilienza e sforzi creativi, senza mai perdere la fiducia.

