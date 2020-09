Salite, polvere, fatica. Ma anche discese, paesaggi spettacolari, Brunello: ecco “Eroica Montalcino”

Pedalando come Coppi e Bartali, rievocando un ciclismo d’altri tempi, in sella ad una Bianchi d’epoca sulle strade sterrate tra i vigneti di Sangiovese, ormai prossimi alla vendemmia, “Eroica Montalcino”, eccezionalmente ieri, nell’ultimo scorcio di agosto per l’emergenza Covid, ha attraversato il territorio del suo “eroico gregario”, il Brunello, e la Val d’Orcia Patrimonio Unesco, sulla scia delle imprese del passato che, fatte di fatica, bellezza ed una grande anima popolare, hanno fatto scrivere pagine indimenticabili.

