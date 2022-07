Sartori: “varietà di territorio le più stabili, ma il mercato influisce anche su Sangiovese e Glera”

“C’è un gruppo di varietà – bianche e rosse – che ha una propria stabilità, mi riferisco essenzialmente a quelle di territorio. Poi, ce ne sono altre, internazionali e non, che hanno invece andamenti molto più irregolari. Come la Glera, che dopo il boom ha visto una caduta verticale degli impianti, e oggi vive una nuova crescita. Il vivaista deve essere bravo a capire le necessità del mercato e lavorare in tempi molto stretti. Il Sangiovese invece è stato meno utilizzato, mentre il Merlot cresce in Toscana e cala in Sicilia”.

Copyright © 2000/2022