Se gli strumenti della viticoltura 4.0 aiutano la sostenibilità e la gestione del vigneto

Il vino nasce in vigna, da uve sane e belle. In cantina, poi, sta ad enologi e vignaioli trarne il meglio. Molto dipende dalla natura, dall’andamento stagionale e dalla magnanimità del meteo, ma l’uomo oggi è tutt’altro che impotente. Dalla sua, ha la tecnologia, capace di prevedere e minimizzare i danni del maltempo, gestire al meglio e al minimo l’utilizzo dei fitofarmaci, tenendo sotto controllo, da remoto, qualunque cosa accada, in vigna ed in cantina: ecco la viticoltura di precisione.

Copyright © 2000/2022