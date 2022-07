Se investire in vigneti e cantina rende più redditizie le aziende del vino

“Il settore del vino, già prima del Covid, mostrava una redditività maggiore rispetto a molti altri settori del made in Italy. La pandemia ha portato un calo dei fatturati, ma il 2021 ha visto un poderoso rimbalzo. I risultati, però, vanno segmentati per tipologia di impresa: le aziende con un maggior livello di patrimonializzazione, in questo senso, hanno mostrato una redditività maggiore del 50% rispetto a chi ha immobilizzazioni inferiori. Il modello di business del vino, però, mostra anche enormi differenze da una Regione all’altra: Toscana e Veneto sono ai poli opposti in terminid i fatturato per addetto”.

