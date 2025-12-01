“Simply Italian Great Wine” by Iem: da Tokyo a Taipei, il vino italiano punta sull’Asia

184 milioni di euro il Giappone, 17,4 milioni di euro Taiwan. Tanto hanno fruttato, per il vino italiano, questi due mercati orientali nel 2024. Con quello del Sol Levante che da anni è il primo e più storico approdo in Asia per i produttori italiani, e con il secondo che è uno dei tanti piccoli ma dinamici mercati che si stanno sviluppando ad Oriente, soprattutto per i vini di maggior pregio. Paesi al centro del prossimo appuntamento “Simply Italian Great Wine” by Iem - International Exhibition Management, condotto da Marina Nedic e Giancarlo Voglino, tra le agenzie storiche in materia di internazionalizzazione del vino italiano, il 2 dicembre a Tokyo, nel nuovissimo e prestigioso JW Marriott Hotel, e il 4 dicembre a Taipei, nella cornice del raffinato W Taipei Hotel, con un programma che unisce masterclass di alto livello e degustazioni dedicate ai professionisti del settore.

Oltre trenta le cantine italiane protagoniste (da Bersano a Castello di Spessa, da Castello di Gabiano a Santadi, da I Feudi di Romans a Tunella, a Ricci Curbastro, tra le altre) e organizzazioni come Federdoc, Uni.Doc Friuli Venezia Giulia, Consorzio Pinot Grigio delle Venezie e Confagricoltura. “Giappone e Taiwan sono mercati strategici per il vino italiano, con una crescente attenzione verso qualità, autenticità e diversità territoriale - afferma Marina Nedic, Managing Director Iem - ed in questo contesto, Simply Italian Great Wines si afferma come un appuntamento imprescindibile per consolidare la presenza italiana in mercati dinamici e orientati alla qualità. La manifestazione si propone come piattaforma di dialogo e promozione, favorendo nuove collaborazioni commerciali e rafforzando la conoscenza delle eccellenze italiane attraverso attività educazionali mirate”. A Tokyo, Simply Italian aprirà il programma con tre masterclass guidate dal famoso giornalista e divulgatore del vino, Isao Miyajima: la prima sarà a cura di Federdoc sulla tracciabilità e la regolamentazione dei vini italiani, seguita da una degustazione organizzata da Uni.Doc Friuli-Venezia Giulia sui vitigni autoctoni friulani e poi un approfondimento sul Pinot Grigio curata da Consorzio Pinot Grigio delle Venezie Doc. A Taipei, l’attenzione si sposterà sui territori di Campania, Emilia-Romagna e Lombardia con una masterclass organizzata da Confagricoltura e una degustazione dedicata alle varietà friulane a cura di Uni.doc Friuli Venezia Giulia. A guidare queste due sessioni sarà Aaron Chuang, caporedattore del Taiwan Wine Forum e docente alla Taiwan Wine Academy. A seguire in ogni città, si svolgerà il workshop commerciale, occasione fondamentale per le aziende per incontrare e confrontarsi con i maggiori key player del Paese.

“Il Giappone si conferma - afferma ancora Marina Nedic, Managing Director Iem - un mercato chiave per il vino italiano, secondo solo alla Francia per valore delle importazioni, con una domanda vivace soprattutto nel segmento degli spumanti, che rappresentano il 35% delle importazioni complessive. Taiwan, terzo mercato asiatico per valore, ha registrato, negli ultimi anni, una crescita del 53% in valore e del 2,3% in quantità nelle importazioni di vino italiano, segno di un interesse crescente per la qualità e la diversificazione del made in Italy”.

