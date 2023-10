Sono un’avvocata del Brasile ed un impiegato del Veneto i campioni della “Tiramisù World Cup” 2023 

I migliori Tiramisù del mondo? Sono opera di un’avvocata del Brasile, Patricia Guerra (con la ricetta originale), e di un impiegato di Quarto d’Altino, Mario De Santis (con una ricetta creativa, a base di cannella, cioccolato fondente e confettura di pere cotogne), i migliori nella “Tiramisù World Cup” 2023, la competizione internazionale dedicata al dolce-simbolo della pasticceria made in Italy (edizione n. 7), di scena a Treviso, con 240 concorrenti in arrivo da tutto il mondo.

I due campioni hanno trionfato, dopo due giorni di selezioni, ottenendo i favori di una giuria composta, tra gli altri, da Laura Forti de “La Cucina Italiana” (presidente della giuria), James Hoffmann (autore e youtuber), Alberto Grandi (docente di Storia dell’Alimentazione), Andrea d’Angelo (ad Strega), Manuel Gobbo (chef ristorante “Le Beccherie”), Dania Sartorato (presidente Fipe e Confcommercio Unione Provinciale Treviso), Massimo Linguanotto (figlio di Roberto Linguanotto, padre nobile del Tiramisù di Treviso), Giuseppe Salvador (Campione Twc 2022 per la ricetta originale) e Marina Summa (Camione Twc 2022 per la ricetta creativa).

“Il Tiramisù sta diventando sempre di più un prodotto del made in Italy nel mondo e siamo orgogliosi di avere con noi partecipanti da ogni nazione - ha detto Francesco Redi, fondatore e organizzatore della “Tiramisù World Cup” - registriamo un’altra edizione da record, con tanto entusiasmo da parte dei concorrenti e grande partecipazione di pubblico. Sono poi davvero felice che il titolo di campione sia andato, per la prima volta, ad una rappresentante dall’estero”.

