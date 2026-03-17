“The Wine of Champions”, il progetto che lega grandi campioni di calcio e vino, by Fabio Cordella

Tra i tanti produttori di vino presenti in una fiera come ProWein, può capitare di incontrarne di veramente particolari. Come l’ex attaccante dell’Inter e del Real Madrid, Ivan Zamorano, o il campione del mondo francese ed ex difensore della Roma, Vincent Candela, o ancora l’ex attaccante della Juventus, Amauri, o l’ex portiere della Fiorentina, Sebastian Frey, o ancora, il collega Julio Cesar, protagonista dell’Inter dello storico “Triplete” del 2010, così come i compagni di squadra Samule Eto’o, Marco Materazzi e Wesley Sniejder, oppure, come successo anche a Vinitaly 2025, ci si può imbattere in uno dei più grandi talenti del calcio di tutti i tempi, come Ronaldinho. E può succedere di assaggiare vini italiani co-prodotti da campioni come Roberto Carlos, Marcos Cafù, John Terry, Eden Hazard e non solo. Tutti parte di “The Wine of Champions”, un progetto imprenditoriale di Fabio Cordella, partito dal Salento e arrivato in tutta Italia e nel mondo, incontrato ancora una volta a Düsseldorf, dove la fiera si chiude oggi.

Un progetto diverso da tanti, capace di portare i vini del Salento, e non solo, ad un pubblico differente e più ampio di quello del vino, come quello dello sport e del calcio in particolare. Un progetto che, come ci ha raccontato lo stesso Fabio Cordella, da Düsseldorf, diventerà anche una serie tv prodotta da una delle più grandi media-company del mondo (come vi racconteremo più in dettaglio nei prossimi giorni, da Vinitaly 2026, a Verona, dove, chiaramente, ci saranno tanti dei campioni partner del progetto “The Wine of Champions”).

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