Tra bellezza, storia, genetica, complessità del vino: il valore inestimabile delle vecchie vigne

Dalla “The Old Vines Conference”, a Tenuta Sette Ponti, riflessioni su un patrimonio da salvaguardare, e da studiare per il futuro. Firmate da Renzo Cotarella (Marchesi Antinori), Danielle Callegari (Wine Enthusiast), Leo Austin (The Old Vines Conference), Amedeo Moretti Cuseri (Tenuta Sette Ponti), Antonio Capaldo (Feudi di San Gregorio), Celestino Gaspari (Zymè), Alessandro Gallo (Castello d’Albola) e l’enologo Giuseppe Caviola.

