Tra grandi viaggi e bottiglie da sogno, “Auction Napa Valley” 2026 raccoglie 6 milioni di dollari

Dal super-lotto composto da ben 100 magnum delle più prestigiose cantine della Napa Valley al viaggio per due coppie in un favoloso resort della Costa Rica, dai pass esclusivi per le sfilate autunno/inverno 2027-2028 di Chanel a Parigi (con soggiorno in hotel 5 stelle), passando per uno straordinario tour del Giappone - tra Tokyo, Kyoto e le terme di Gora Kadan Fuji - attraverso un itinerario curato personalmente dallo stilista Kenzo; ma anche esperienze alla guida di auto di lusso (Ferrari, Lamborghini, Porsche e Bentley), cene in ristoranti stellati, viaggi in yacht e naturalmente bottiglie da sogno: sono solo alcuni dei lotti, che abbinavano vini rari ad esperienze imperdibili, della “Auction Napa Valley” 2026, edizione n. 46, l’asta annuale di beneficenza promossa da Napa Valley Vintners (associazione no profit di viticoltori californiani), battuta nei giorni scorsi da Sotheby’s, online e di fronte ad una platea di collezionisti e benefattori. Nell’occasione sono stati raccolti 6 milioni di dollari, che saranno destinati a servizi per i giovani svantaggiati del territorio.

L’asta, preceduta da una suggestiva cena, si è svolta nella storica tenuta Inglenook (oltre che online sul sito di Sotheby’s) alla presenza di oltre 400 ospiti, inclusi i nomi più importanti del mondo del vino mondiale, tra cui, per l’Italia, Piero Antinori, padre del “rinascimento” dell’enologia del Belpaese, presidente onorario Marchesi Antinori, insieme a Renzo Cotarella, ad Marchesi Antinori (unica azienda italiana a possedere una cantina nella Napa Valley, la Stag’s Leap Wine Cellars, ndr). Anche il proprietario di Inglenook, il famoso regista Francis Ford Coppola, ha partecipato all’evento. In totale erano 16 i lotti dell’asta, tra cui uno in onore del compianto Michel Rolland, enologo francese di fama mondiale. Sua figlia, Stephanie Rolland, era presente per sostenere l’offerta. Oltre ad un vino creato ad hoc, chi si è aggiudicato il pacchetto ha vinto la possibilità di partecipare ad una cena in cui alcuni viticoltori (tra cui Staglin Family Vineyard, Accendo Estate, Dalla Valle Vineyards, Darioush e Screaming Eagle) condivideranno aneddoti, storie e prospettive personali, frutto del loro rapporto con Rolland. La sua influenza su ciascuno di essi, e su molti altri, ha infatti contribuito in modo determinante a plasmare i vini della Napa Valley negli ultimi 30 anni. Non è poi mancato un lotto dedicato a Robert Mondavi, per celebrare l’anniversario n. 60 della sua cantina: al centro dell’esperienza una selezione esclusiva di vini che rappresentano decenni di innovazione ed eccellenza, oltre che una cena con l’enologo di Mondavi, Kurtis Ogasawara.

Uno dei pacchetti che ha ricevuto più offerte, è stato un viaggio privato in Marocco, con visite al Jardin Majorelle e al Museo Yves Saint Laurent, passeggiate in cammello, un volo in mongolfiera e sistemazioni di lusso a Casablanca: è stato aggiudicato per 320.000 dollari. Poi c’era un’esperienza di lusso di 8 giorni in Sudafrica, con safari, degustazioni di vini a Stellenbosch e 30 magnum di vino della Napa Valley: il ​​pacchetto è stato venduto per 110.000 dollari. Un pacchetto da 300.000 dollari includeva esperienze vip al BottleRock e chitarre autografate da Stevie Nicks e Noah Kahan. Alpha Omega ha offerto un viaggio di 14 notti per 4 persone a bordo del più grande megayacht residenziale privato al mondo, che ha raccolto 160.000 dollari. Tra gli altri lotti top, i due vini migliori della storica degustazione “Judgment of Paris” - lo Chardonnay Château Montelena del 1973 e lo Stag’s Leap Wine Cellars S.L.V. del 1973 - insieme ad altre 60 bottiglie, sono stati venduti ad un acquirente online per 110.000 dollari.

L’asta benefica della Napa Valley, nata da un’idea del produttore Robert Mondavi, ha riscosso un grande successo fin dal suo debutto nel 1981. Il ricavato sarà devoluto alla Youth Wellness Initiative di Napa Valley Vintners, con l’obiettivo di dare ai giovani del territorio gli strumenti per condurre una vita sana ed equilibrata. Napa Valley Vintners - associazione no-profit che “coltiva l’eccellenza” dal 1944, ispirando i suoi 539 membri a produrre costantemente vini di altissima qualità, all’impegno per l’ambiente e a prendersi cura del loro territorio - ha donato fino ad oggi oltre 245 milioni di dollari a sostegno della sua comunità locale.

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