Tra health warnings in etichetta e inflazione: le sfide che deve affrontare il vino italiano

Dal Simposio “Vino e salute, tra alimentazione e benessere” by Assonenologi, a Napoli, un commento sul via libera arrivato dall’Ue all’Irlanda per gli health warning anche sulle etichette delle bottiglie di vino, e su inflazione e nuovi obbiettivi da imporsi, dopo il record in valore delle esportazioni di vino italiano nel 2022. A WineNews, le parole del presidente di Assoenologi Riccardo Cotarella, di Vittorio Cino, direttore Federvini, e di Nicola Tinelli, Coordinatore Ufficio Politico Unione Italiana Vini (Uiv).

Copyright © 2000/2023