Tra investimenti in qualità e storia da riscoprire, il “risorgimento” del Custoza

La visione del territorio di uno dei bianchi storici d’Italia, vino gastronomico per eccellenza, tra il lago di Garda e il Mincio. Le riflessioni di Roberta Bricolo (presidente Consorzio Vini Custoza), di produttori come Silvia Bonomo (Monte del Fra) e Francesco Piona (Cavalchina), di ristoratori come Nadia Pasquali (Ristorante alla Borsa di Valeggio sul Mincio) e Simone Vesentini (Caffè Monte Baldo - Verone), di storici come Carlo Saletti, e del Console Onorario d’Italia a Siviglia, Carlos Ruiz Berdejo Sigurtà Muchetti, proprietario della storica Villa Sigurtà.

