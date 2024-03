Tra nuovi trend di consumo e tentativi di ripartenza, il sentiment sul vino italiano in Usa

A raccontarlo, da Miami, con Iem, wine educator, blogger, importatori e distributori. Che confermano la passione degli americani per il Belpaese, come emerge dalla parole di Lyn Farmer (DipWset), Cira Apitz (Notas de Cira), Amy Frenchko (Gruppo Martellozzo), Greg Rivera (August Import), Mauro Varena (The Wine Nation), Irene Moore (Wine, Food and Travel Writer) e Doreen Colondres (Vitis House North Carolina).

Copyright © 2000/2024