Tra vino e lirica, mercati, futuro e versatilità: è di scena l’Amarone della Valpolicella

Il presente ed il domani secondo i vertici di Consorzio Vini Valpolicella e Famiglie Storiche, e di aziende icona del territorio come Bertani, Tenuta Sant’Antonio e Secondo Marco. Per un vino che è tra gli italiani più amati nel mondo, come spiega il critico Richard Baudains (Decanter), e sorprendentemente versatile negli abbinamenti con i sapori non solo del territorio, ma del mondo, secondo chef come Nicola Portinari (La Peca, due stelle Michelin) e Luca Dalla Via (Bottega Vini).

