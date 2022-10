Uk, la qualità del vino italiano per uscire dalle nebbie di inflazione e calo dei consumi

Dalla tappa londinese del Simply Italian Great Wine by Iem (di Marina Nedic e Giancarlo Voglino), il punto di vista di chi il mercato britannico lo vive, ogni giorno, da vicino. I profitti, per il settore vino, sono destinati a calare, ma il futuro sorride alla ricchezza enoica del Belpaese. La ristorazione trema, ma, come è successo nei mesi più duri della pandemia, la gente continuerà a stappare grandi bottiglie ...

