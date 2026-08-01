Un viaggio alla scoperta della Maremma attraverso chi ne custodisce saperi e tradizioni 

Un viaggio divertente, emozionante e spesso commovente, vissuto attraverso le persone che ogni giorno custodiscono il cuore di un territorio: è il documentario “Te la do io la Toscana” di Luisanna Messeri (volto storico della televisione italiana), dedicato alla Maremma, che sarà proiettato - per la prima volta in versione integrale - martedì 4 agosto nella suggestiva Piazza Solti, affacciata sulle mura dell’antico borgo medievale di Castiglione della Pescaia (Grosseto).

Autrice e divulgatrice della cucina italiana, delle tradizioni agroalimentari e dei territori, Luisanna Messeri sale a bordo della sua Citroën Méhari, la stessa che guidava da ragazza, insieme all’inseparabile cane Bacco, per attraversare la Maremma alla ricerca di persone, luoghi e tradizioni che ne raccontano il carattere. Seguendo il filo della cultura del cibo e della tavola, Luisanna incontra uomini e donne che raccontano la Maremma con il proprio lavoro e con la propria vita. Dallo storico Zeffiro Ciuffoletti, che accompagna il pubblico sulle tracce della civiltà etrusca, all’esperto di olio Alessandro Tincani, davanti al suggestivo Olivo della Strega di Magliano, dal pescatore di Orbetello Sergio Amenta, detto il Topo, all’apicoltore Massimo Mancini di Tirli, da Tommaso Ciuffoletti, che a Grosseto presenta i vini della Maremma, a Giovanni Grossi e Donatella Ciofani dell’Azienda regionale di Alberese, dove il viaggio incontra i butteri, gli ultimi cowboy di “casa nostra”. Il percorso prosegue con Valeria Piccini, chef del ristorante Caino di Montemerano, con Paolo Fanciulli, simbolo della battaglia contro la pesca a strascico a Talamone, con la produttrice di formaggio a latte crudo Angela Saba, con la cuoca Alessia Morabito, che, insieme a Paolo Chiappini, narrano la tradizione dei tortelli maremmani nello storico e rinnovato mercato coperto MeQ di Follonica. Il viaggio fa tappa anche a Massa Marittima, capitale artistica della Maremma, dove Luisanna incontra la Società dei Terzieri con il suo capitano Soldatini, per poi concludersi con i Briganti di Maremma e i loro canti popolari, per un finale intenso e commovente, capace di emozionare il pubblico.

La serata (a ingresso gratuito, ad esaurimento dei posti disponibili), sarà dedicata alla memoria di Paolo Chiappini, figura di riferimento nella promozione della Toscana e tra i principali artefici del progetto Fondazione e Vetrina Toscana, recentemente scomparso: sarà presente anche Luisanna Messeri, che introdurrà la proiezione - il documentario è disponibile anche in streaming su Discovery+ - raccontando la nascita di un progetto destinato a diventare un viaggio in più tappe attraverso i luoghi più veri della Toscana.

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