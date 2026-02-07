Una delle più grandi artiste del mondo, Marina Abramović, interpreta il carattere Ornellaia 2023

Sarà Marina Abramović, artista di fama mondiale, ad interpretare il carattere dell’annata Ornellaia 2023 e raccontare la forza generativa di un terroir potente, “La Vitalità”, per l’edizione n. 18 del progetto “Vendemmia d’Artista” n. 18, della celebre cantina bolgherese, che debutterà sul mercato italiano dal 1 aprile. “Questa nuova annata, si esprime con forza e, al tempo stesso, con una sorprendente delicatezza - recita la nota, diffusa ieri pomeriggio dalla famosa griffe di Bolgheri - ed è “La Vitalità” il carattere di Ornellaia 2023, un’annata che ha visto la natura supportare la vigna, e l’uomo accompagnare la natura, in un circolo virtuoso capace di alimentare continuità e bellezza. Giorno dopo giorno e nei momenti giusti, il terroir di Ornellaia ha permesso alle viti di liberare la loro energia vitale ed esprimere appieno il loro potenziale. L’andamento climatico ha assecondato le piante in ogni fase e, quando necessario, anche l’uomo ha fatto la sua parte per sostenerne l’equilibrio. Questa naturale consonanza di ritmi ha amplificato la vocazione intrinseca delle viti, portando ad una vendemmia intensa e armoniosa”.

Figlia dell’annata, “Ornellaia 2023 - La Vitalità” si esprime con forza e, al tempo stesso, con una sorprendente delicatezza”, ribadisce Marco Balsimelli, direttore tecnico Ornellaia, che la descrive così: “vibrante di energia, offre un finale lunghissimo, sostenuto da tannini setosi che regalano gusto e una sapidità̀ tutta mediterranea”. Che, poi, aggiunge, ripercorrendo i tratti salienti dell’anno: “l’inverno mite ha favorito una crescita precoce delle piante, monitorate senza sosta dal nostro team tecnico. Con l’arrivo della primavera, abbondanti precipitazioni hanno alimentato le riserve idriche in vista dell’estate, richiedendo al contempo un lavoro attento nel vigneto per tenere sotto controllo la crescita e prevenire eventuali malattie. L’estate bolgherese che è seguita è stata calda, ma priva di picchi estremi. Nessuno stress idrico nei vigneti che sono giunti a maturazione in modo graduale e con la giusta concentrazione. Le piogge di fine agosto e le fresche notti di settembre”, conclude Balsimelli, “hanno favorito lo sviluppo della complessità̀ aromatica e preservato una buona acidità nei grappoli, garantendo un equilibrio perfetto tra espressività ed eleganza, firma inconfondibile di Ornellaia”.

E come detto, ad interpretare il carattere dell’Ornellaia 2023 per “La Vendemmia d’Artista” n. 18, è stata chiamata Marina Abramović, artista tra le più importanti ed acclamate dei nostri tempi. Il cui nome si aggiunge a quelli di altri grandi artisti che hanno preso parte, negli anni, a questo importante e bellissimo progetto della griffe di Bolgheri: da Michelangelo Pistoletto a Luigi Ontani, da Ernesto Neto a Rebecca Horn, solo per citarne alcuni. Dal 2009 Ornellaia dona tutti i proventi derivanti dalle aste benefiche di “La Vendemmia d’Artista”, supervisionate generosamente dalle più prestigiose case d’asta, a favore di fondazioni e musei d’arte in tutto il mondo; dal 2019, inoltre, una collaborazione a lungo termine unisce Ornellaia alla Fondazione Solomon R. Guggenheim, tanto che anche nel 2025 i proventi del progetto Vendemmia d’Artista sono stati devoluti ai programmi di accessibilità della Fondazione, contribuendo alla conservazione di opere chiave della collezione, esposte nella prossima mostra “Collection in Focus: Modern European Currents” al Guggenheim di New York.

