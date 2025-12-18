Unire i capolavori dell’arte ai grandi vini: il biglietto da visita unico ed inimitabile dell’Italia

Unire i capolavori dell’arte ai grandi vini: un biglietto da visita unico ed inimitabile che solo l’Italia può offrire nel mondo, di cui tutti parlano e che, per fortuna, negli ultimi tempi, sembra concretizzarsi sempre più spesso. Come a Siena, città d’arte per eccellenza, del Palio, ma anche del vino, che torna ad aprire le porte dei suoi nobili palazzi tra le vie medievali ed i musei che custodiscono le grandi opere degli artisti senesi, a “Wine & Siena” 2026 (31 gennaio-2 febbraio, giornata quest’ultima per media e addetti ai lavori), edizione n. 11 di uno dei primi eventi dell’anno che racconta le eccellenze enogastronomiche selezionate e premiate da “The WineHunter Award” e da Helmuth Köcher, patron di Merano WineFestival, nel Complesso museale del Santa Maria della Scala ed a Palazzo Squarcialupi.

Protagoniste oltre 100 cantine e produttori nazionali che presenteranno vini, specialità gastronomiche, spirits, birre artigianali, Extrawine e consorzi come il Consorzio del Nobile di Montepulciano, con il quale, per la prima volta, “Wine & Siena” avvia una partnership che vedrà una masterclass dedicata all’“assaggio” dell’ultima annata dei vini della “città del Poliziano” che poi sarà presentata ufficialmente nell’anteprima che si svolgerà nella cornice rinascimentale di Montepulciano in febbraio. E, ancora, un omaggio al maestro del Sangiovese, Giulio Gambelli, il leggendario “Bicchierino”, i “The WineHunter Talks” sui temi di maggiore attualità del vino, e le masterclass tra bollicine, un’esclusiva verticale di Sangiovese e non solo. Nell’attesa, torna anche il format “AsSaggi di vino”, incontri nei wine bar di Siena e del territorio per conoscere da vicino i produttori, in degustazioni in cui i professori dell’Università di Siena raccontano il vino spaziando dalla biologia alla scienza, dalla letteratura all’arte.

“Il mondo del vino sta vivendo profondi cambiamenti, tra sfide climatiche, nuove esigenze del consumatore e un mercato globale in continua evoluzione - sottolinea Helmuth Köcher, ideatore dell’evento con il presidente di Confcommercio Siena Stefano Bernardini - occorre guardare avanti con consapevolezza, responsabilità e curiosità, rendere omaggio alla storia e alle tradizioni, valorizzare il lavoro dei produttori, ma soprattutto creare connessioni e nuove prospettive”.

Copyright © 2000/2025