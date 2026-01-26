Uno degli oggetti più iconici del Portogallo - il tappo di sughero - diventa un’esperienza narrativa

In Portogallo anche un gesto quotidiano come stappare una bottiglia può diventare un viaggio: nasce così “Pairing Portugal”, il nuovo progetto di Visit Portugal che trasforma il tappo di sughero - uno degli oggetti più iconici del Paese - in una porta digitale capace di raccontare e unire vino, territorio e poesia. Grazie alla tecnologia Nfc, integrata direttamente nel tappo, basta avvicinare lo smartphone per accedere ad un contenuto digitale che intreccia territorio, vino e poesia. Così 100 vini portoghesi, 100 poeti e 100 luoghi danno vita ad un ecosistema di storytelling che supera il concetto tradizionale di packaging, trasformandolo in un vero media culturale.

Nel marketing turistico contemporaneo ogni dettaglio può diventare un touchpoint. Con il progetto “Pairing Portugal” attraverso il tappo di sughero ogni bottiglia racconta il luogo da cui proviene, il paesaggio che lo circonda, il produttore che lo firma e una poesia originale, scritta appositamente per quella destinazione. Ne nasce un sistema di abbinamenti inediti tra 100 vini portoghesi, 100 poeti e 100 luoghi, che trasforma il packaging in uno strumento di storytelling culturale e promozione turistica.

Il progetto, ideato da Visit Portugal insieme all’agenzia Dentsu Creative Iberia, dà vita a un vero ecosistema narrativo, dove il prodotto diventa esperienza e il gesto della degustazione si arricchisce di significato. La bottiglia non è più solo un contenitore, ma un media tangibile e interattivo, capace di connettere fisico e digitale in modo naturale. Un gesto quotidiano come stappare una bottiglia si trasforma così in un viaggio sensoriale e identitario, in linea con un approccio contemporaneo al destination marketing, dove esperienza, contenuto e prodotto coincidono.

La tecnologia dei tappi smart è stata sviluppata dalla start-up portoghese Corkified, che ha adattato soluzioni già utilizzate nella tracciabilità alimentare e nell’e-commerce al marketing territoriale, con l’obiettivo di preservare e trasmettere l’autenticità dei luoghi. La selezione dei poeti è stata curata dallo studio Poets & Painters, rafforzando l’approccio culturale e curatoriale del progetto. “Il Portogallo è un paese ricco di storie e poesia. Cerchiamo sempre nuovi modi per raccontare la nostra identità con linguaggi contemporanei - commenta Lídia Monteiro di Visit Portugal - “Pairing Portugal dimostra che anche gli elementi tradizionali possono diventare strumenti di comunicazione innovativi”.

I 100 vini della collezione saranno disponibili a partire da marzo, con una distribuzione ulteriormente ampliata nella seconda metà dell’anno. In una prospettiva strategica, il tappo Nfc si configura come un oggetto phygital, capace di attivare contenuti culturali, esperienze turistiche personalizzate e nuove opportunità in ambito e-commerce e Crm.

