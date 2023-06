Vernaccia di San Gimignano, “regina ribelle” della Toscana, anima e corpo del suo territorio

Il grande bianco cantato da Dante cresce in qualità, distintività e potenzialità di invecchiamento, e si lega sempre più alla “Manhattan” del medioevo. Dall’edizione n. 1 di “Regina Ribelle Vernaccia di San Gimignano Wine Fest”, le parole di critici come Marco Sabellico (Gambero Rosso) e Giancarlo Gariglio (Slow Wine), di chef come Vito Mollica, e di Irina Guicciardini Strozzi, presidente del Consorzio della Vernaccia di San Gimignano.

