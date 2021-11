Viaggio nel futuro del vino: il “Centro Enosis Meraviglia” dell’enologo Donato Lanati e Dora Marchi

Un progetto di ricerca avanzatissimo che parte da un elemento semplice e complesso: l’acino dell’uva, di cui c’è da scoprire ancora tanto. E che indaga ancora tanti aspetti, dalle micorrize in simbiosi con la pianta ed il territorio alla longevità dei vini, all’impatto del cambiamento climatico sulla viticoltura. Ma anche laboratorio che ha creato innovazione sul fronte dei calici e dei vinificatori, per esempio. Per un domani ancora tutto da scrivere, partendo da un punto fermo che è la forza del vino italiano: la territorialità.

