Viaggio WineNews nel mondo della mixology, tra le passioni del momento e dell’estate

Vera e propria arte, la mixology è tra le passioni del momento, specie in estate. E in Italia come all’estero, è tra le tendenze di consumo “non tradizionali” a cui guardano anche cantine e Consorzi, ma non solo, come raccontano i bartender Giorgio Facchinetti (Asti Vibes), Gianmaria Ciardulli (Prosecco Doc) e Nicola Mancinone (Barolo Docg), la sommelier Adua Villa (Trabocco Doc), la produttrice Polina Bosca (Bosca), Antonella Nonino (Grappa Nonino, credits), Diego Bosoni (liquori Essentiae Lunae Bosoni), Giovanni Campari (distillati Terra Wild Spirits) e il coffee trainer Andrea Villa.

Copyright © 2000/2024