Vigneti Romio, Doc Romagna Sangiovese Superiore Riserva 2019

Con 11.000 viticoltori soci e 37.300 ettari di vigne a disposizione, Caviro è la più grande cooperativa vitivinicola in Italia. Il progetto Vigneti Romio, nasce per valorizzare i vigneti migliori e i viticoltori più esperti, e imbottigliare così vini più rappresentativi del territorio. Le etichette sono disegnate dall’artigiana locale Barbara Donati tramite la tecnica della xilografia. La linea Ho.Re.Ca. comprende 4 vini: un Novebolle, un Trebbiano e due Sangiovese, di cui uno da appassimento. La Riserva 2019 è molto intensa e gioca tutte le sue note fra la piccola frutta rossa e nera e le spezie dolci. In bocca è caldo e molto aderente, ma sostenuto dall’acidità dell’amarena e del tamarindo.

(ns)

Copyright © 2000/2024