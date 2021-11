Vino di metodo (l’appassimento) o vino di territorio (la Valpolicella)? L’Amarone secondo chi lo fa

L’Amarone, amato in Italia e all’estero, è vino “di metodo” (l’appassimento), ma anche “di territorio” (la Valpolicella), come raccontano a WineNews alcuni dei suoi produttori simbolo: Nadia Zenato (Zenato), Celestino Gaspari (Zymè), Marilisa Allegrini (Allegrini), Tiziano Castagnedi (Tenuta Sant’Antonio), Sabrina Tedeschi (Tedeschi, al n. 56, proprio ieri, in “Top 100 - Wine Spectator”, con l’Amarone della Valpolicella Marne 180 2017).

Copyright © 2000/2021