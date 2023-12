Vino e mercato, dopo un 2023 difficile, lo sarà anche il 2024. La ripresa attesa per il 2025

Le riflessioni di alcuni dei produttori “big” di Italia del Vino Consorzio che unisce 25 cantine per 1,5 miliardi di euro di fatturato, con un settore che deve fare i conti con un calo dei consumi che, forse, va oltre la congiuntura, e una vendemmia 2023 che ha portato meno vino in cantina e quindi, in prospettiva, sui mercati. I pensieri di Roberta Corrà (dg Gruppo Italiano Vini - Giv), Luca Rigotti (presidente Mezzacorona), Andrea Conzonato (ad Santa Margherita) ed Andrea Sartori (Casa Vinicola Sartori).

