Vino & street art, panettone & bollicine, nel nuovo murales firmato Prosecco Doc a Milano

Tra i linguaggi contemporanei, più eclettici, ma anche più diretti e popolari, il vino affida sempre anche alla street art i suoi messaggi. È il caso del Prosecco Doc che per le festività ha svelato un nuovo murales a Milano (in Viale Pasubio 6), firmato dallo street artist italiano Mate, noto per la sua sensibilità realistica, per il Consorzio, per celebrare Milano e le sue eccellenze, ma anche un connubio-simbolo che racconta, con calore e magia, la tradizione della tavola in Italia tra Natale ed il Capodanno, la sua condivisione e la convivialità: una fetta di panettone tagliata con cura e calici di bollicine per brindare, diventano il centro di una scena domestica fatta di vicinanza, luci morbide e riflessi caldi.

Una nuova opera di arte urbana, la quinta, che fa parte del percorso artistico, avviato nel dicembre 2024, che unisce arte, cultura ed identità italiana, e che proseguirà fino ad aprile 2026, verso i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 che vedranno il Prosecco Doc come “Official Sparkling Wine”.

Copyright © 2000/2025