“Vinous Top 100 Wines” 2025: al n. 1 il Chianti Classico, e 22 vini italiani in classifica

Nel “carillon” delle varie “Top 100” del vino internazionale, firmate soprattutto dalla stampa americana, c’è anche l’Italia sul tetto del mondo: il Chianti Classico Gran Selezione Vigna Il Poggio 2020 della celeberrima griffe Castello di Monsanto è, infatti, il vino dell’anno, il n. 1 della “Vinous Top 100 Wines” 2025, la classifica firmata dal magazine del critico Antonio Galloni, che “nasce con l’obiettivo di catturare la diversità e il dinamismo del mondo del vino di oggi”, e rappresenta “l’apice della qualità, del valore e dell’emozione nel panorama enologico, secondo il giudizio del nostro team di critici esperti”, spiega Galloni. Castello di Monsanto che è di proprietà della famiglia Bianchi, con Laura Bianchi che ne è l’attuale proprietaria, e porta avanti l’azienda fondata dal padre Fabrizio, che, a sua volta, aveva iniziato l’attività con l’aiuto del padre, Aldo, mentre la terza generazione, con Laura e la figlia Giulia Cecchi, guida oggi l’azienda, che, dal 1996, è stata affidata alla gestione di Laura.

Ma se sul podio salgono anche il Sudafrica, con il Syrah Graft 2024 di Van Loggerenberg Wines, e la Francia, con il Brane-Cantenac 2020 di Châteaux Brane-Cantenac, tante sono le cantine italiane presenti. Come Tenuta delle Terre Nere con l’Etna Rosso San Lorenzo 2023 al n. 5, ed il Barbaresco Riserva Asili 2021 di Produttori del Barbaresco al n. 7, per rimanere nella “Top 10”, mentre al n. 13 c’è il Barbaresco Riserva Rocche Massalupo di Lodali. Posizione n. 16 per il Brunello di Montalcino Bassolino di Sopra 2019 di Pian dell’Orino, mentre al n. 19 si torna in Piemonte con il Barolo Perno 2021 di Ca’ di Press. Posizione n. 21, invece, per il Montepulciano d’Abruzzo Colle Vota 2021 di Tiberio, mentre al n. 27 si torna in Chianti Classico con la Gran Selezione Vigneto Bellavista 2022 di Castello di Ama. Ancora Italia e ancora Langhe al n. 36, con il Barolo Riserva Runcot 2016 di Elio Grasso, mentre al n. 44 si torna in Toscana con il Brunello di Montalcino Vigna Montosoli 2020 di Canalicchio di Sopra - Ripaccioli, e al n. 48 si posiziona il Taurasi Primum 2019 di Guastaferro, dalla Campania.

Alla posizione n. 55 si va in Friuli-Venezia Giulia, ma con un rosso, il Rosso del Gnemiz 2022 di Ronco del Gnemiz, mentre al n. 57 c’è un grande classico come il Valpolicella Superiore Monte Lodoletta 2019 di Romano dal Forno. Al n. 67, ancora, si torna in Piemonte, ma con uno dei territori meno spesso sotto i riflettori, con il Ghemme Chioso dei Pomi 2017 di Rovellotti, mentre al n. 69 c’è un’icona della Sardegna come il Barrua Isola dei Nuraghi 2020 di Agricola Punica. Al n. 73 un altro classico, come il Barolo Cannubi 2021 di G. B. Burlotto, così come è a suo modo un punto fermo il Trebbiano Boggina B 2023 di Petrolo, dal Valdarno, al n. 75.

Ancora Italia, poi, con l’Aglianico del Vulture Titolo 25esimo Anniversario 2021 di Elena Fucci, tra le gemme della Basilicata, al n. 80, seguito, al n. 81, dal Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2019 di Poderi Sanguineto. Posizione n. 87, ancora, per il Tenuta di Trinoro 2021 di Tenuta di Trinoro, la cantina della famiglia Franchetti ai confini della Val d’Orcia, con altri due italiani a chiudere la classifica: il Collio Studio di Bianco 2023 di Borgo del Tiglio, ancora dal Friuli, al n. 98, ed il Montepulciano d’Abruzzo Riserva Cocciapazza 2021 di Torre dei Beati, al n 100.

Focus - La “Vinous Top 100 Wines” 2025

1 - Castello di Monsanto - Chianti Classico Gran Selezione Vigna il Poggio 2020

2 - Van Loggerenberg Wines - Syrah Graft 2024

3 - Château Brane-Cantenac 2022

4 - Frog’s Leap - Cabernet Sauvignon Estate Grown 2023

5 - Tenuta delle Terre Nere - Etna Rosso San Lorenzo 2023

6 - Walter Scott - Chardonnay Koosah Vineyard 2023

7 - Produttori del Barbaresco - Barbaresco Riserva Asili 2021

8 - Château Beau-Séjour Bécot 2022

9 - Dom Ruinart 2010

10 - Stolpman Vineyards - Syrah Great Places Otto Reynard Stolpman 2023

11 - Zuccardi Valle de Uco - Malbec Finca Canal Uco 2022

12 - Clarice Wine Company - Pinot Noir Garys’ Vineyard 2023

13 - Lodali - Barbaresco Riserva Rocche Massalupo 2021

14 - Catena Zapata - Chardonnay Adrianna Vineyard White Bones 2023

15 - Pax Wine Cellars - Syrah Sonoma Hillsides 2023

16 - Pian dell’Orino - Brunello di Montalcino Bassolino di Sopra 2019

17 - Bell Hill - Pinot Noir 2020

18 - Lail Vineyards - Sauvignon Blanc Georgia 2023

19 - Ca’ di Press - Barolo Perno 2021

20 - Suduiraut - Grand Vin Blanc Sec Pur Sémillon 2023

21 - Tiberio - Montepulciano d’Abruzzo Colle Vota 2021

22 - Platt Vineyard - Chardonnay Estate Reserve 2023

23 - Château Léoville Barton 2022

24 - Littorai - Pinot Noir Richardson Ranch 2022

25 - Bodegas Rodrigo Méndez - Albariño Sálvora 2023

26 - Trimbach - Riesling Vignoble du Couvent de Ribeauvillé Geisberg Grand Cru 2023

27 - Castello di Ama - Chianti Classico Gran Selezione Vigneto Bellavista 2022

28 - Kistler - Chardonnay Kistler Vineyard Cuvée Cathleen 2023

29 - Di Costanzo - Cabernet Sauvignon Montecillo Vineyard 2023

30 - Saxum Vineyards - Syrah Cayucos Ridge Vineyard 2021

31 - Cullen - Cabernet Sauvignon Diana Madeline 2023

32 - Viña Concha y Toro - Chardonnay Amelia 2024

33 - Rhys - Pinot Noir Alpine Hillside 2023

34 - Bedrock Wine Co. - Red Wine Oakville Farmhouse 2023

35 - Domaine Berthaut-Gerbet - Vosne-Romanée Les Petits-Monts 1er Cru 2021

36 - Elio Grasso - Barolo Riserva Rüncot 2016

37 - Kelley Fox Wines - Pinot Noir Maresh Vineyard Liminal 2023

38 - Keenan - Cabernet Sauvignon Spring Mountain District 2023

39 - Château Doisy-Daëne 2022

40 - Love Over Gold - Barr Eden Estate Shiraz Avenue to Gold 2021

41 - Domaine Rostaing - Côte-Rôtie La Landonne 2022

42 - Dom Pérignon 2018

43 - Felton Road - Pinot Noir Block 5 2023

44 - Canalicchio di Sopra - Brunello di Montalcino Vigna Montosoli 2020

45 - Bodegas Vatan - Tinta de Toro 2021

46 - Quilceda Creek - Cabernet Sauvignon Galitzine 2023

47 - Domaine du Collier - La Charpentrie 2021

48 - Guastaferro - Taurasi Primum 2019

49 - António Madeira - Branco Vinhas Velhas 2022

50 - Dalla Valle - Collina Dalla Valle 2023

51 - Ashton Hills - Chardonnay Reserve 2024

52 - Mullineux - Chenin Blanc Schist 2024

53 - Keller - Spätburgunder Mölsheimer Zellerweg Am Schwarzen Herrgott Grosses Gewächs 2023

54 - Viñedos del Viariz - La Muria 2023

55 - Ronco del Gnemiz - Rosso del Gnemiz 2022

56 - Apollo’s Praise - Riesling The Knoll Lahoma Vineyard 2024

57 - Dal Forno Romano - Valpolicella Superiore Lodoletta 2019

58 - Vilmart & Cie - Extra-Brut Blanc de Blancs Les Blanches Voies 2014

59 - Once & Future - Zinfandel Teldeschi Vineyard Frank’s Block 2023

60 - Mvemve Raats - MR Vesperi 2024

61 - The Hilt - Chardonnay Vanguard 2023

62 - Château Giscours 2022

63 - Sugrue South Downs - Brut Cuvée Dr Brendan O’Regan 2016

64 - Domaine Aurélien Revillot - Grand Mont 2021

65 - Clos Apalta - Clos Apalta 2022

66 - Alvina Pernot - Bâtard-Montrachet Grand Cru 2023

67 - Rovellotti - Ghemme Chioso dei Pomi 2017

68 - Domaine Alice et Olivier de Moor - Chablis Mont de Milieu 1er Cru 2022

69 - Agricola Punica - Isola dei Nuraghi Barrua 2020

70 - Kühling-Gillot - Riesling Nackenheimer Rothenberg Wurzelecht Grosses Gewächs 2024

71 - Chateau Haut-Bages Libéral - Haut-Bages Libéral 2022

72 - Paul Prieur et Fils - Sancerre Les Pichons 2022

73 - G.B. Burlotto - Barolo Cannubi 2021

74 - Mt. Brave - Cabernet Sauvignon 2023

75 - Petrolo - Trebbiano Boggina B 2023

76 - Clos i Terrasses - Clos Erasmus 2021

77 - Château des Rontets - Pouilly-Fuissé Les Birbettes 2022

78 - Mas de Daumas Gassac - Rouge 2022

79 - Rieslingfreak - Riesling No. 12 2025

80 - Elena Fucci - Aglianico del Vulture Titolo 25th Anniversary 2021

81 - Poderi Sanguineto I & II - Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2019

82 - Lillian - Syrah Gold Series No. 11 2021

83 - Camille Thiriet - Côte de Nuits-Villages La Robignotte 2023

84 - Clos Saint-Jean - Châteauneuf-du-Pape Vieilles Vignes 2022

85 - Château Thivin - Côte de Brouilly La Chapelle 2023

86 - Caraccioli Cellars - Brut Cuvée 2019

87 - Tenuta di Trinoro 2021

88 - Riccitelli Wine Company - Malbec Viñas Extremas de San Pablo 2022

89 - Xanadu - Chardonnay Stevens Road 2023

90 - Jurtschitsch - Riesling Heiligenstein Steinwand 2023

91 - Delmas - Syrah 2023

92 - Dorli Muhr - Blaufränkisch Ried Spitzerberg Obere Roterd 2021

93 - Albert Mann - Pinot Noir Les Saintes Claires 2022

94 - Cellier Saint Benoit - Arbois Pupillin Trousseau Gryphées 2022

95 - La Rioja Alta - Gran Reserva 904 2016

96 - Domaine Bruno Clair - Gevrey-Chambertin Clos Saint-Jacques 1er Cru 2020

97 - Domaine du Gour de Chaulé - Gigondas - Cuvée Tradition 1871 2022

98 - Borgo del Tiglio - Studio di Bianco 2023

99 - Claude Riffault Sancerre Monoparcelle 469 2023

100 - Torre dei Beati - Montepulciano d’Abruzzo Riserva Cocciapazza 2021

