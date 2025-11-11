“Vinous Top 100 Wines” 2025: al n. 1 il Chianti Classico, e 22 vini italiani in classifica

Nel “carillon” delle varie “Top 100” del vino internazionale, firmate soprattutto dalla stampa americana, c’è anche l’Italia sul tetto del mondo: il Chianti Classico Gran Selezione Vigna Il Poggio 2020 della celeberrima griffe Castello di Monsanto è, infatti, il vino dell’anno, il n. 1 della “Vinous Top 100 Wines” 2025, la classifica firmata dal magazine del critico Antonio Galloni, che “nasce con l’obiettivo di catturare la diversità e il dinamismo del mondo del vino di oggi”, e rappresenta “l’apice della qualità, del valore e dell’emozione nel panorama enologico, secondo il giudizio del nostro team di critici esperti”, spiega Galloni. Castello di Monsanto che è di proprietà della famiglia Bianchi, con Laura Bianchi che ne è l’attuale proprietaria, e porta avanti l’azienda fondata dal padre Fabrizio, che, a sua volta, aveva iniziato l’attività con l’aiuto del padre, Aldo, mentre la terza generazione, con Laura e la figlia Giulia Cecchi, guida oggi l’azienda, che, dal 1996, è stata affidata alla gestione di Laura.
Ma se sul podio salgono anche il Sudafrica, con il Syrah Graft 2024 di Van Loggerenberg Wines, e la Francia, con il Brane-Cantenac 2020 di Châteaux Brane-Cantenac, tante sono le cantine italiane presenti. Come Tenuta delle Terre Nere con l’Etna Rosso San Lorenzo 2023 al n. 5, ed il Barbaresco Riserva Asili 2021 di Produttori del Barbaresco al n. 7, per rimanere nella “Top 10”, mentre al n. 13 c’è il Barbaresco Riserva Rocche Massalupo di Lodali. Posizione n. 16 per il Brunello di Montalcino Bassolino di Sopra 2019 di Pian dell’Orino, mentre al n. 19 si torna in Piemonte con il Barolo Perno 2021 di Ca’ di Press. Posizione n. 21, invece, per il Montepulciano d’Abruzzo Colle Vota 2021 di Tiberio, mentre al n. 27 si torna in Chianti Classico con la Gran Selezione Vigneto Bellavista 2022 di Castello di Ama. Ancora Italia e ancora Langhe al n. 36, con il Barolo Riserva Runcot 2016 di Elio Grasso, mentre al n. 44 si torna in Toscana con il Brunello di Montalcino Vigna Montosoli 2020 di Canalicchio di Sopra - Ripaccioli, e al n. 48 si posiziona il Taurasi Primum 2019 di Guastaferro, dalla Campania.
Alla posizione n. 55 si va in Friuli-Venezia Giulia, ma con un rosso, il Rosso del Gnemiz 2022 di Ronco del Gnemiz, mentre al n. 57 c’è un grande classico come il Valpolicella Superiore Monte Lodoletta 2019 di Romano dal Forno. Al n. 67, ancora, si torna in Piemonte, ma con uno dei territori meno spesso sotto i riflettori, con il Ghemme Chioso dei Pomi 2017 di Rovellotti, mentre al n. 69 c’è un’icona della Sardegna come il Barrua Isola dei Nuraghi 2020 di Agricola Punica. Al n. 73 un altro classico, come il Barolo Cannubi 2021 di G. B. Burlotto, così come è a suo modo un punto fermo il Trebbiano Boggina B 2023 di Petrolo, dal Valdarno, al n. 75.
Ancora Italia, poi, con l’Aglianico del Vulture Titolo 25esimo Anniversario 2021 di Elena Fucci, tra le gemme della Basilicata, al n. 80, seguito, al n. 81, dal Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2019 di Poderi Sanguineto. Posizione n. 87, ancora, per il Tenuta di Trinoro 2021 di Tenuta di Trinoro, la cantina della famiglia Franchetti ai confini della Val d’Orcia, con altri due italiani a chiudere la classifica: il Collio Studio di Bianco 2023 di Borgo del Tiglio, ancora dal Friuli, al n. 98, ed il Montepulciano d’Abruzzo Riserva Cocciapazza 2021 di Torre dei Beati, al n 100.
Focus - La “Vinous Top 100 Wines” 2025
1 - Castello di Monsanto - Chianti Classico Gran Selezione Vigna il Poggio 2020
2 - Van Loggerenberg Wines - Syrah Graft 2024
3 - Château Brane-Cantenac 2022
4 - Frog’s Leap - Cabernet Sauvignon Estate Grown 2023
5 - Tenuta delle Terre Nere - Etna Rosso San Lorenzo 2023
6 - Walter Scott - Chardonnay Koosah Vineyard 2023
7 - Produttori del Barbaresco - Barbaresco Riserva Asili 2021
8 - Château Beau-Séjour Bécot 2022
9 - Dom Ruinart 2010
10 - Stolpman Vineyards - Syrah Great Places Otto Reynard Stolpman 2023
11 - Zuccardi Valle de Uco - Malbec Finca Canal Uco 2022
12 - Clarice Wine Company - Pinot Noir Garys’ Vineyard 2023
13 - Lodali - Barbaresco Riserva Rocche Massalupo 2021
14 - Catena Zapata - Chardonnay Adrianna Vineyard White Bones 2023
15 - Pax Wine Cellars - Syrah Sonoma Hillsides 2023
16 - Pian dell’Orino - Brunello di Montalcino Bassolino di Sopra 2019
17 - Bell Hill - Pinot Noir 2020
18 - Lail Vineyards - Sauvignon Blanc Georgia 2023
19 - Ca’ di Press - Barolo Perno 2021
20 - Suduiraut - Grand Vin Blanc Sec Pur Sémillon 2023
21 - Tiberio - Montepulciano d’Abruzzo Colle Vota 2021
22 - Platt Vineyard - Chardonnay Estate Reserve 2023
23 - Château Léoville Barton 2022
24 - Littorai - Pinot Noir Richardson Ranch 2022
25 - Bodegas Rodrigo Méndez - Albariño Sálvora 2023
26 - Trimbach - Riesling Vignoble du Couvent de Ribeauvillé Geisberg Grand Cru 2023
27 - Castello di Ama - Chianti Classico Gran Selezione Vigneto Bellavista 2022
28 - Kistler - Chardonnay Kistler Vineyard Cuvée Cathleen 2023
29 - Di Costanzo - Cabernet Sauvignon Montecillo Vineyard 2023
30 - Saxum Vineyards - Syrah Cayucos Ridge Vineyard 2021
31 - Cullen - Cabernet Sauvignon Diana Madeline 2023
32 - Viña Concha y Toro - Chardonnay Amelia 2024
33 - Rhys - Pinot Noir Alpine Hillside 2023
34 - Bedrock Wine Co. - Red Wine Oakville Farmhouse 2023
35 - Domaine Berthaut-Gerbet - Vosne-Romanée Les Petits-Monts 1er Cru 2021
36 - Elio Grasso - Barolo Riserva Rüncot 2016
37 - Kelley Fox Wines - Pinot Noir Maresh Vineyard Liminal 2023
38 - Keenan - Cabernet Sauvignon Spring Mountain District 2023
39 - Château Doisy-Daëne 2022
40 - Love Over Gold - Barr Eden Estate Shiraz Avenue to Gold 2021
41 - Domaine Rostaing - Côte-Rôtie La Landonne 2022
42 - Dom Pérignon 2018
43 - Felton Road - Pinot Noir Block 5 2023
44 - Canalicchio di Sopra - Brunello di Montalcino Vigna Montosoli 2020
45 - Bodegas Vatan - Tinta de Toro 2021
46 - Quilceda Creek - Cabernet Sauvignon Galitzine 2023
47 - Domaine du Collier - La Charpentrie 2021
48 - Guastaferro - Taurasi Primum 2019
49 - António Madeira - Branco Vinhas Velhas 2022
50 - Dalla Valle - Collina Dalla Valle 2023
51 - Ashton Hills - Chardonnay Reserve 2024
52 - Mullineux - Chenin Blanc Schist 2024
53 - Keller - Spätburgunder Mölsheimer Zellerweg Am Schwarzen Herrgott Grosses Gewächs 2023
54 - Viñedos del Viariz - La Muria 2023
55 - Ronco del Gnemiz - Rosso del Gnemiz 2022
56 - Apollo’s Praise - Riesling The Knoll Lahoma Vineyard 2024
57 - Dal Forno Romano - Valpolicella Superiore Lodoletta 2019
58 - Vilmart & Cie - Extra-Brut Blanc de Blancs Les Blanches Voies 2014
59 - Once & Future - Zinfandel Teldeschi Vineyard Frank’s Block 2023
60 - Mvemve Raats - MR Vesperi 2024
61 - The Hilt - Chardonnay Vanguard 2023
62 - Château Giscours 2022
63 - Sugrue South Downs - Brut Cuvée Dr Brendan O’Regan 2016
64 - Domaine Aurélien Revillot - Grand Mont 2021
65 - Clos Apalta - Clos Apalta 2022
66 - Alvina Pernot - Bâtard-Montrachet Grand Cru 2023
67 - Rovellotti - Ghemme Chioso dei Pomi 2017
68 - Domaine Alice et Olivier de Moor - Chablis Mont de Milieu 1er Cru 2022
69 - Agricola Punica - Isola dei Nuraghi Barrua 2020
70 - Kühling-Gillot - Riesling Nackenheimer Rothenberg Wurzelecht Grosses Gewächs 2024
71 - Chateau Haut-Bages Libéral - Haut-Bages Libéral 2022
72 - Paul Prieur et Fils - Sancerre Les Pichons 2022
73 - G.B. Burlotto - Barolo Cannubi 2021
74 - Mt. Brave - Cabernet Sauvignon 2023
75 - Petrolo - Trebbiano Boggina B 2023
76 - Clos i Terrasses - Clos Erasmus 2021
77 - Château des Rontets - Pouilly-Fuissé Les Birbettes 2022
78 - Mas de Daumas Gassac - Rouge 2022
79 - Rieslingfreak - Riesling No. 12 2025
80 - Elena Fucci - Aglianico del Vulture Titolo 25th Anniversary 2021
81 - Poderi Sanguineto I & II - Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2019
82 - Lillian - Syrah Gold Series No. 11 2021
83 - Camille Thiriet - Côte de Nuits-Villages La Robignotte 2023
84 - Clos Saint-Jean - Châteauneuf-du-Pape Vieilles Vignes 2022
85 - Château Thivin - Côte de Brouilly La Chapelle 2023
86 - Caraccioli Cellars - Brut Cuvée 2019
87 - Tenuta di Trinoro 2021
88 - Riccitelli Wine Company - Malbec Viñas Extremas de San Pablo 2022
89 - Xanadu - Chardonnay Stevens Road 2023
90 - Jurtschitsch - Riesling Heiligenstein Steinwand 2023
91 - Delmas - Syrah 2023
92 - Dorli Muhr - Blaufränkisch Ried Spitzerberg Obere Roterd 2021
93 - Albert Mann - Pinot Noir Les Saintes Claires 2022
94 - Cellier Saint Benoit - Arbois Pupillin Trousseau Gryphées 2022
95 - La Rioja Alta - Gran Reserva 904 2016
96 - Domaine Bruno Clair - Gevrey-Chambertin Clos Saint-Jacques 1er Cru 2020
97 - Domaine du Gour de Chaulé - Gigondas - Cuvée Tradition 1871 2022
98 - Borgo del Tiglio - Studio di Bianco 2023
99 - Claude Riffault Sancerre Monoparcelle 469 2023
100 - Torre dei Beati - Montepulciano d’Abruzzo Riserva Cocciapazza 2021
