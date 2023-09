Vitigni autoctoni, terreni e tecniche colturali: così i vini del Sud vincono la sfida dell’eleganza

Il mercato dei consumi guarda con sempre maggiore attenzione a vini con una gradazione alcolica più bassa rispetto a quanto avveniva qualche anno fa, tra i 13 ed i 14 gradi, sia per quanto riguarda i vini bianchi che i vini rossi, ed a prescindere dai territori e dai Paesi di produzione. Ma come si fa a far incontrare questa esigenza con l’attuale andamento climatico, che ci regala estati molto calde e vini normalmente più alcolici? Ne abbiamo parlato con i produttori del Sud Italia, che con la siccità fanno i conti da sempre, trovando soluzioni nei vitigni autoctoni e nelle tecniche colturali.

