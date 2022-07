WineNews ripercorre la carriera straordinaria, tra vino e altre passioni, di Giovanni Mantovani

Ci sono personaggi, molto pochi in realtà, che con la loro professione, negli ultimi decenni, sono stati protagonisti in prima linea dell’ascesa del vino italiano, partito dal suo punto più basso, lo scandalo del metanolo nel 1986, e diventato oggi uno dei settori capace di trainare l’economia nazionale, conquistando i mercati del mondo. Giovanni Mantovani è tra questi: entrato nella Fiera di Verona negli anni del “Rinascimento” del vino italiano, l'ha guidata fino ad oggi, ed in futuro metterà le sue competenze a disposizione delle aziende del vino italiano.

