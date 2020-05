Zonazione, sempre più importante per il futuro dei territori del vino. Parola della critica

Le riflessioni in materia di Antonio Galloni (Vinous), Bruce Sanderson (Wine Spectator) e Jeannie Cho Lee (Master of Wine). Il percorso già in fase avanzata a Barolo e Barbaresco, le prospettive in altri grandi territori che vanno da Montalcino al Chianti Classico, dalla Valpolicella all’Etna. Una strada fondamentale per far crescere ancora il valore ed il prestigio del vino italiano, soprattutto tra appassionati e collezionisti di grandi vini, che chiedono sempre più tipicità e storicità ad una bottiglia di vino.

Copyright © 2000/2020