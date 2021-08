2021, la grande riscossa degli spumanti italiani, dopo un 2020 più o meno difficile

Il sentiment di produttori top della spumantistica italiana, da molti dei più importanti territori del Belpaese, dalla Franciacorta al Trentodoc, dal Prosecco Doc e Docg al Lambrusco. Le testimonianze di realtà come Ferrari e Cà del Bosco, Villa Sandi e Mezzacorona, Maso Martis e Carpenè Malvolti, Terra Moretti, Nino Franco e Cleto Chiarli. Con la visione comune di un grande recupero per tutte le bollicine italiane, soprattutto grazie alla ripartenza della ristorazione in Italia e nel mondo. Ed un futuro tra classicità e sperimentazione.

