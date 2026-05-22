Bollicine, consumi verso 69 miliardi di dollari nel 2032, spinti da “premiumizzazione” e socialità

Il mercato globale del vino spumante sta attraversando una fase di trasformazione strutturale che lo allontana sempre più dal ruolo di bevanda legata esclusivamente alle celebrazioni, inserendolo stabilmente tra i consumi premium quotidiani: secondo le stime più recenti, il valore ha raggiunto 49,85 miliardi di dollari nel 2025 e potrebbe toccare i 69,21 miliardi entro il 2032, con un tasso di crescita medio annuo (Cagr) del 4,8%. In questo contesto, gli spumanti rappresentano da anni la componente più dinamica del comparto vinicolo, spesso l’unica in grado di esprimere crescita nei consumi a fronte di una generale contrazione delle altre tipologie. Una tendenza evidente anche in Italia, dove lo sviluppo non riguarda più soltanto il Prosecco, ma si estende a un ventaglio sempre più ampio di denominazioni, comprese quelle a Metodo Classico (come WineNews ha raccontato in un video dalla Franciacorta), che mostrano performance particolarmente vivaci sia sul mercato interno sia sull’export. Lo rileva Maximize Market Research (Mmr) nel report “Dimensioni del mercato del vino spumante - Valutazione della struttura del settore, analisi dei driver della domanda, analisi e identificazione della crescita regionale, revisione del posizionamento competitivo e previsioni della dimensione del mercato globale fino al 2032”, secondo cui, a trainare questa evoluzione, sono diversi fattori convergenti, tra cui la destagionalizzazione dei consumi, la crescente domanda di prodotti di fascia alta, l’espansione dei canali digitali ed una trasformazione delle abitudini di consumo che vede il vino spumante protagonista anche in aperitivi, cocktail e consumo domestico, in linea con un più ampio cambiamento del mercato delle bevande verso esperienze di qualità e accessibilità diffusa.

La crescita è, infatti sostenuta, dall’espansione della cosiddetta “premiumizzazione”, fenomeno che sta ridisegnando l’intero comparto e anche il modo in cui i marchi posizionano Champagne, Prosecco, Cava, Crémant e altre tipologie: i consumatori mostrano un interesse crescente per l’origine dei prodotti, la narrazione del brand, la distinzione tra annate, la viticoltura biologica e sostenibile, le produzioni a basso intervento e le Cuvée di alta gamma, spingendo il mercato a svincolarsi definitivamente dai cicli di consumo legati alle festività per allinearsi ad un modello più ampio di consumo esperienziale, trasparente e integrato con lo stile di vita premium. Allo stesso tempo, l’ampliamento dell’offerta e la presenza di diverse fasce di prezzo rendono questa categoria accessibile a un pubblico più vasto, favorendo una crescita distribuita lungo tutto l’anno.

Dal punto di vista strutturale - continua Mmr - il settore si articola per tipologie di prodotto, canali distributivi e aree geografiche: tra i prodotti spiccano Cava, Champagne, Crémant, Prosecco e altri vini spumanti, mentre i principali canali includono supermercati e ipermercati, negozi specializzati e canale on-trade. In questo contesto, lo Champagne si conferma segmento chiave del premium, con una crescita prevista attorno al 4,5% annuo grazie a strategie di marketing di alto livello, relazioni dirette con i clienti, valorizzazione delle annate e posizionamento orientato alla sostenibilità. I segnali della domanda premium si concentrano su annate rare, sostenibilità ambientale, accessibilità guidata dal Prosecco e consumo legato anche al gifting.

Un ruolo decisivo è svolto dalla digitalizzazione: l’e-commerce e i modelli direct-to-consumer permettono ai produttori di rafforzare il rapporto con i clienti, ampliare la distribuzione e migliorare il posizionamento dei marchi, mentre strumenti come newsletter, vendite online e interazione digitale stanno ridefinendo il rapporto tra produttore e consumatore finale. Parallelamente, il settore evolve anche sotto il profilo tecnologico e produttivo: innovazioni nella gestione della filiera, nell’automazione dei vigneti e nella tracciabilità stanno migliorando efficienza e sostenibilità, mentre l’introduzione di robot agricoli - sviluppati ad esempio da aziende francesi come Naio Technologies e VitiBot - consente di ridurre l’uso di diserbanti e ottimizzare le operazioni in vigneto. Anche il packaging rappresenta una nuova frontiera strategica: si affermano bottiglie più leggere, materiali riciclabili, sistemi di imbottigliamento sostenibili, etichette intelligenti e soluzioni avanzate di tracciabilità. In un mercato fortemente influenzato dagli elementi visivi del brand, il packaging sostenibile diventa non solo un’esigenza ambientale ma anche una leva di premiumizzazione, capace di attrarre consumatori più giovani, retailer moderni e distributori orientati all’export.

Dal punto di vista geografico, l’Europa si conferma il fulcro del mercato globale, con Italia, Francia, Germania e Spagna che, insieme agli Stati Uniti, rappresentano l’80% della produzione mondiale: l’Italia guida con il 27%, seguita dalla Francia con il 22%, dalla Germania con il 14% e dalla Spagna con l’11%, mentre gli Stati Uniti contribuiscono con il 6%. La produzione globale ha raggiunto 2,5 miliardi di bottiglie, con un incremento di quasi il +56% negli ultimi 20 anni, e il vino spumante rappresenta oggi poco meno dell’8% della produzione vinicola mondiale.

Sul fronte della domanda, gli Stati Uniti si confermano il principale mercato di importazione in valore, sostenuto da premiumizzazione, retail digitale e consumo legato a eventi e ristorazione di fascia alta, mentre il Regno Unito è tra i principali importatori per volume insieme agli Usa, con 180 milioni di bottiglie ciascuno. La Germania resta il più grande consumatore globale e un importante produttore, mentre mercati asiatici come Giappone, Corea del Sud, Cina e India stanno emergendo come aree strategiche, spinte dalla crescita del reddito, dal consumo premium e dall’espansione del canale digitale e dell’ospitalità di fascia alta.

Il panorama competitivo è caratterizzato dalla presenza di grandi gruppi internazionali e marchi affermati, tra cui Willamette Valley Vineyards, Constellation Brands, E & J Gallo Winery, Bacardi, Chandon, Henkell & Co., Freixenet, Pernod Ricard Winemakers e Treasury Wine Estates, impegnati in operazioni di fusione, acquisizioni e partnership per rafforzare la propria posizione. Tra i principali trend emergono l’innovazione nelle Cuvée premium, l’espansione dei canali digitali, le tecnologie sostenibili nei vigneti e le esperienze sensoriali avanzate, come dimostrato da sistemi innovativi di degustazione che utilizzano materiali e colori differenti del bicchiere per influenzare la percezione del prodotto.

In parallelo. cresce l’attenzione normativa e la centralità della fiducia del consumatore: aumentano i controlli sulle comunicazioni legate alla salute, sull’uso degli influencer e sulla trasparenza delle pratiche promozionali, rendendo sempre più cruciali strategie basate su comunicazione responsabile, etichette chiare e valorizzazione dell’origine del prodotto. In questo scenario, il mercato del vino spumante rappresenta un vero e proprio laboratorio per il futuro delle bevande premium, caratterizzato da un equilibrio tra tradizione e innovazione, sostenibilità e digitalizzazione. Le opportunità di crescita si concentreranno su segmenti ad alto valore come lo Champagne, sull’accessibilità del Prosecco, sul rafforzamento del retail moderno e dell’e-commerce, nonché sull’adozione di tecnologie avanzate nella produzione e nella supply chain. Per aziende, investitori e operatori della filiera, la sfida non sarà solo aumentare i volumi, ma sviluppare strategie mirate basate su segmentazione, analisi dei consumi, posizionamento competitivo e adattamento ai diversi mercati, in un contesto in cui qualità, esperienza e innovazione determineranno i vincitori dei prossimi anni.

“Il mercato del vino spumante sta passando da una categoria legata alle celebrazioni ad una piattaforma di consumo premium legata allo stile di vita. Il segnale di crescita più importante non è solo l’aumento dei consumi, ma il modo in cui questi stanno cambiando. I consumatori cercano vini spumanti che uniscano origine, occasioni d’uso, scoperta digitale, sostenibilità ed esperienza premium. Le aziende che investiranno in catene di approvvigionamento intelligenti, nel coinvolgimento diretto dei consumatori, in pratiche sostenibili nei vigneti e in una narrazione distintiva del prodotto saranno meglio posizionate per catturare valore entro il 2032”, conclude Siddhi Dole, research manager Maximize Market Research.

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