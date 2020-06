60.000 bottiglie di vini di Langa, d’Italia e del mondo: la cantina del Ciau del Tornavento

Alla scoperta del caveau del ristorante di Treiso, uno dei sei ristoranti italiani insigniti del Grand Award di Wine Spectator per il 2020 (in tutto il mondo sono 100), insieme al Ristorante Cracco, in Galleria Vittorio Emanuele a Milano, ai tristellati Enoteca Pinchiorri di Firenze di Giorgio Pinchiorri e Annie Feolde e la Pergola del Rome Cavalieri di Heinz Beck, a La Bottega del Vino di Verona, proprietà della Famiglie Storiche e guidata da Luca Nicolis, ed al Poeta Contadino di Alberobello di Leonardo Marco, i tempi del bere bene nel Belpaese.

Copyright © 2000/2020