A Bolgheri, terra di grandi rossi, nasce il primo spumante metodo classico del territorio

A raccontare l’idea “CaP Rosè” il progetto è Paolo Ziliani, alla guida di Caccia al Piano e di quella Berlucchi, dove sono nate le bollicine del Franciacorta. “Io sono uomo di mercato, ho pensato di fare qualcosa che non c’era, portando il nostro know how sulla spumantistica nel territorio. Ma questo spumante, il Cap Rosè, che nella prima annata è dedicato a mio padre, Franco Ziliani, e nasce da Merlot e Syrah, non sarà mai un competitor dei grandi rossi di questo territorio, di cui sono innamorato”.

