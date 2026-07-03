Addio a Franco Bernabei, “Mister Sangiovese” tra i protagonisti del “rinascimento” del vino italiano

L’Italia del vino saluta una delle firme del suo “rinascimento” moderno: si è spento, a 73 anni, l’enologo Franco Bernabei, uno dei grandi interpreti della stagione che, tra gli Anni Ottanta e Novanta del Novecento, ha cambiato il volto dell’enologia nazionale, contribuendo a portare molti grandi vini italiani ai vertici della critica e dei mercati internazionali. Tra i più grandi conoscitori del Sangiovese (tanto da essere soprannominato “Mister Sangiovese”, veneto di nascita (nel 1952, a Padova), ma toscano di adozione, ha collaborato a lungo e con successo con cantine toscane come Ruffino, Fontodi, Fèlsina e Selvapiana, tra le altre, ma anche con Antichi Poderi Jerzu, in Sardegna, e con molte altre in diverse regioni d’Italia. Bernabei è stato tra i fondatori della società di consulenza enologia Enoproject, oggi guidata dai figli Marco e Matteo. Artefice di tanti vini di successo e vincitore di numerosi premi e riconoscimenti, Franco Bernabei aveva ricevuto il primo “Premio Vinitaly alla Carriera” nel 2025.

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