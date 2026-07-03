Quando il vino sostiene la formazione delle nuove generazioni e la ricerca sulla filiera

Un riconoscimento per valorizzare i giovani talenti e promuovere la ricerca sulla filiera vitivinicola: nasce il Premio di Laurea “Five Roses”, l’iniziativa promossa da Leone de Castris in collaborazione con l’Università del Salento, per sostenere la formazione delle nuove generazioni. Il premio, dedicato al Five Roses, primo vino rosato italiano imbottigliato e commercializzato in Italia nel 1943, è rivolto ai laureati del Corso di Studi in Viticoltura ed Enologia dell’Università del Salento che abbiano sviluppato una tesi dedicata ai temi della filiera vitivinicola.

“Il Five Roses rappresenta un simbolo della nostra storia e dell’enologia italiana - afferma Piernicola Leone de Castris, presidente Leone de Castris - con questo premio vogliamo investire nei giovani, nella conoscenza e nella ricerca, elementi fondamentali per affrontare le sfide future del settore e continuare a valorizzare l’eccellenza vitivinicola del nostro territorio”.

Con un contributo di 3.000 euro all’anno per 3 anni, il riconoscimento intende premiare il merito, incentivare l’innovazione e favorire il dialogo tra mondo accademico e impresa, contribuendo alla crescita di competenze strategiche per il futuro del comparto. L’iniziativa avrà cadenza annuale e si inserisce nel più ampio impegno dell’azienda a sostegno della formazione, dell’innovazione e dello sviluppo della cultura del vino. Con il Premio “Five Roses”, la storia dell’enologia italiana incontra così il futuro della ricerca, trasformando l’eredità di un successo storico nella linfa vitale per i talenti di domani.

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