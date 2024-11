Alison Napjus (Wine Spectator): “Opera Wine è il racconto di qualità e diversità del vino italiano

A WineNews la senior editor della celebre rivista americana, nel lancio dell’edizione n. 13 della grande degustazione che precede Vinitaly. “In Usa i consumi si stanno orientando verso minor quantità e maggior qualità, e il vino italiano, che ha un rapporto speciale con gli americani, è in grado di garantire grande qualità al giusto prezzo per i consumatori”. In attesa della “Top 100” 2025, la classifica più influente sul mercato: “non posso anticipare nulla. Magari ci saranno grandi classici del vino italiano, o vini da vitigni e territori meno conosciuti...”

