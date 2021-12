Alta cucina e grandi vini tra i capolavori dell’arte: a WineNews i direttori dei musei italiani

L’incontro tra vino, cibo e arte, simboli del made in Italy, nasce anche a tavola, fin dalle epoche degli artisti più famosi, e oggi si traduce in “experience” fuori e dentro i musei di tutto il mondo. L’Italia sta recuperando, e sempre di più alta cucina e grandi vini entrano nelle gallerie tra i capolavori dell’arte e non solo, come spiegano Stefano Casciu, direttore Polo Museale della Toscana, e James M. Bradburne, dg della Pinacoteca di Brera di Milano, da Firenze, nell’evento “Artigianato e Palazzo” della famiglia Corsini. Tra bellezza e imprenditorialità.

