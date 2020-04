“Api in Vigna”, termometro dello stato di salute ed elemento integrante dell’ecosistema vino

Le api, piccolo prodigio naturale della tecnica, vivono per trasformare il polline dei fiori in miele: ognuna, vista 7.000 fiori al giorno, e la produzione di miele italiano è, appunto, un fiore all’occhiello dell’agroalimentare italiano. Climate change ed agricoltura intensiva, però, hanno contribuito ad una drastica riduzione, nel 2019, della produzione. Di api, e del loro rapporto con la vigna, abbiamo parlato con l’apicoltore Francesco Bortot, che con Unapi, Fai e Confagricoltura e Cantina Sociale Montelliana e dei Colli Asolani ha lanciato il progetto pilota “Api in Vigna”.

Copyright © 2000/2020