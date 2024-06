Sostenibilità, spreco di cibo e greenwashing: la lectio magistralis di Carlo Petrini ai giovani

“Ragazzi, serve una rivoluzione gioiosa”: ecco i punti salienti della lectio magistralis sull’alimentazione che il fondatore Slow Food Carlo Petrini ha dedicato ai giovani nell’“Anteprima Terra Madre e Festa del Bio”, nei giorni scorsi, al Maxxi a Roma. Tanti i temi toccati: dal reale significato della sostenibilità ambientale alla “voragine del greenwashing” e l’invito a non farsi prendere in giro, ai numeri impietosi dello spreco alimentare globale. Sul palco anche Sara Segantin, ambasciatrice per l’European Climate Pact, e Eugenio Cesaro, fondatore degli Eugenio in Via di Gioia (credit: Alessandro Sgarito).

