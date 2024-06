Il valore, concreto e simbolico della candidatura della “Cucina Italiana” a patrimonio Unesco

A WineNews Maddalena Dondero Fossati, direttrice della storica rivista “La Cucina Italiana”, promotrice della candidatura accolta dal Governo. “La biodiversità è cruciale, e vale per la natura ma anche per il “saper fare italiano”, in continuo mutamento, aspetto sui cui poggia la candidatura Unesco, che speriamo arrivi alla fine del 2025. A chi dice che la cucina italiana non esiste, rispondo che esiste da prima dell'Unità Italia, ne parlava già Boccaccio, ed è amata in tutto il mondo”.

