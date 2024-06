L’anfora ed il vino, tra passato e futuro, comunicazione e vinificazione, secondo Attilio Scienza

Da “Amphora revolution”, la prima kermesse sui vini italiani prodotti in anfora, firmata Merano Wine Festival e Vinitaly, riflessioni su uno strumento antico che torna moderno, ma che richiede grande conoscenza e capacità per fare buoni vini e non cadere nel rischio di vedere nel difetto una caratteristica. Anche se l’anfora resta uno strumento di comunicazione importantissimo, oltre che di vinificazione, “perchè molti consumatori di oggi bevono più con la testa che con la bocca”.

