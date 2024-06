Vino in anfora: da nicchia a chiave narrativa, che aiuta a spingere il mercato del vino

Le riflessioni che arrivano dall’edizione n. 1 di “Amphora Revolution”, nuovo format firmato Merano Wine Festival e Vinitaly. Nelle parole degli organizzatori, Veronafiere (con l’ad Maurizio Danese) e Merano Wine Festival (con Helmut Kocher), dell’accademia, con il direttore scientifico, Attilio Scienza, e di chi questi contenitori antichi e moderni allo stesso tempo, li realizza, come Michele Bean, enologo e produttore di anfore, e li utilizza in azienda, come la produttrice Elena Casadei (Le Anfore).

Copyright © 2000/2024