Un brindisi sullo yacht: è sempre più forte il legame tra vino e turismo nautico di lusso 

Quello del vino destinato al consumo su panfili e barche di lusso è un mercato di nicchia, ma in costante ascesa: una tendenza sotto i riflettori della Costa Smeralda, dal “Porto Cervo Wine & Food Festival”, evento organizzato da Marriott International, la più importante destinazione del Mediterraneo per super yacht e meta privilegiata del jet set internazionale. Lo raccontano a WineNews Elio Serra (Blu Wonder DMC), Giorgia Polegato (La Viarte), Valentina Argiolas (Argiolas), Roberta Bianchi (Villa Franciacorta), Filippo Polegato (Astoria Vini) e Mark Hartmann (Saraja).

