Luigi Moio: il vino tra attualità, cultura e giovani in una “lectio magistralis”, a WineNews

A WineNews, Luigi Moio, produttore con Quintodecimo in Irpinia, professore di Enologia all’Università di Napoli Federico II, e presidente Oiv-Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino (che celebra 100 anni di storia), in una “lectio magistralis” sull’attualità del vino italiano, da “VinoVip Cortina” 2024. Dai venti di neo proibizionismo nel consumo di alcolici in Europa e nel mondo, al salutismo estremo che colpisce una bevanda che accompagna l’uomo da millenni, dal concetto di salute per l’Oms a come comunicare con i giovani per riavvicinarli, creando nuove occasioni di consumo.

