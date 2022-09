Architectural Digest

Momento di vino … Alte performance, domotica avanzata e ricerca fino al dettaglio. La cantina dei sogni, per celebrare ogni giorno il “nettare di Bacco”… La passione degli italiani per il vino è in aumento: 9 su io lo bevono, secondo l’Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine. E Signature Kitchen Suite celebra la passione per il “nettare di Bacco” con Vino cantina, una linea che lega hi-tech e design. Da incasso, è disponibile in tre misure, due perla versione alta a colonna (113 o 71 bottiglie) e una versione sottopiano (41 bottiglie). I ripiani sono in legno di faggio naturale, i profili in acciaio inox oppure customizzabili con le finiture della cucina, e i vetri anti raggiUV. Le zone climatiche separate sono regolabili per temperatura e umidità. E una app permette di gestire e monitorare tutto, perché la cantina è wi-fi ready. Grazie alla Smart Knock Door si attiva la luce interna bussando due volte sulla porta. Non da ultimo, il compressore linear inverter riduce vibrazioni e consumi. ed è silenziosissimo. Per godere appieno del momento di relax.

