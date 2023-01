Bruxelles avanti con piano anti-alcol … Rendere i consumatori in grado di fare scelte informate sugli alimenti. Questo l’obiettivo al quale lavora il piano Ue per la riduzione del consumo di alcol, con l’obiettivo di un taglio del 10% entro il 2025. “Nessuno è contro il vino, penso che un bicchiere di vino piaccia a tutti, ciò di cui si occupa il Piano per battere il cancro è il consumo dannoso di alcol, una preoccupazione di salute pubblica” ha sottolineato il portavoce della Commissione europea Stefan De Keersmaecker a proposito dell’etichettatura degli alcolici. Il regolamento irlandese che prevede messaggi sugli effetti dell’alcol sulla salute in etichetta, ha aggiunto, è una norma tecnica che contiene i dettagli di un provvedimento già adottato nel 2018 sul quale la Commssione non ha fatto commenti ed è stata quindi approvata.

